Üniversite öğrencileri soğan kabuğundan çay üretti

Gaziantep Üniversitesi Gıda Teknolojisi Yüksek Lisans öğrencisi Hatice Yaprak, soğan kabuğundan üretilen çaya Onix isminin verildiğini belirterek, dünyada atık madde olarak kabul edilen soğan kabuklarının geri dönüşümü sağlanarak, poşet çay formunda oluşturulmuş antioksidan oranı yüksek, sağlıklı bir çay olduğunu söyledi.

Yaprak, “Kadınların adet döngülerinin düzenlenmesi için sağlıklı ve doğal bir ürün arayışı sırasında keşfettik. İçerdiği birçok element ve flavonoidler sayesinde Therapeutic yani tedavi edici sınıfında görülen soğan kabuklarının kullanımı doktorlar tarafından tavsiye ediliyor.” diye konuştu.

PATENTİ ALINDI

Üniversite öğrencisi Yaprak, GAÜN Gıda Teknolojisi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Tekin danışmanlığında üretilen Onix çayın patentinin de alındığını söyledi.

SOĞAN ÇAYININ FAYDALARI

Çayın faydaları hakkında da bilgi veren Yaprak, yapılan literatür taramaları sonucunda soğan kabuğunun çayının kolesterolü dengelediği, hastalığa yakalanma riskini azalttığı belirterek, antioksidan deposu olan çayın obeziteyi önlediğini, tansiyonu dengelediğini, içerdiği sülfür sayesinde saçları güçlendirdiğini de kaydetti.

Yaprak çayın iltihap kurutmada, grip enfeksiyonlarına karşı çok faydalı olduğunu kaydederek, çayın kadınların adet döngüsünü düzenlemede ve ağız içi yaraların iyileşmesinde de yardımcı olduğunu vurguladı.