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Üniversite öğrencileri ve mezunlara ücretsiz online destek

Anadolu Üniversitesi'nce geliştirilen 'Kariyer Destek Sistemi', ÖSYM'nin yaptığı sınavlara konu anlatımları ve testlerle hazırlık imkanı sunuyor.

AA | 14.03.2018 - 09:24..
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AÜ tarafından online hizmete sunulan Kariyer Destek Sistemi'ne, TC kimlik numaralarıyla kayıt yaptıran öğrenciler ve mezunlar, sınavlara hazırlık için konu anlatımları ve testlerden yararlanabiliyor. Ücretsiz olan sistemi kullananlara, kariyer gelişimi hakkında bilgiler de veriliyor.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, söz konusu sistemin amacının, üniversiteden mezun olanların kariyerlerini devam ettirmek için girecekleri sınavlara yönelik hazırlanmalarını sağlamak olduğunu söyledi.

ÖĞRENCİ VE MEZUNLARA ÜCRETSİZ DESTEK

"Üniversitelerin en önemli gücü mezunlarıdır" değerlendirmesini yapan Gündoğan, "Dünyada en fazla mezuna sahip üniversitelerden birisiyiz. Mezunlarımıza Kamu Personeli Seçme Sınavları (KPSS) gibi ÖSYM tarafından düzenlenen bazı sınavlarda destek olmak istedik. Kariyer Destek Sistemi ile bu sınavlara hazırlanmaları mümkün olacak." ifadelerini kullandı.

Gündoğan şöyle konuştu:

"Birçok mezunumuz ve öğrencimiz kurslara gidip ciddi paralar harcıyor. Biz onları bu külfetten kurtarıp, üniversitemizin bir hizmeti olması için bu sistemi hizmete sunduk. TC kimlik numaralarıyla kayıt yaptıran öğrencilerimiz ve mezunlarımız Kariyer Destek Sistemi'nden faydalanabiliyor. Sınavlara hazırlık anlamında ciddi bir destek imkanı sunuyoruz. Testler, konu anlatımları, sınavlar bulunuyor. Her türlü desteğimiz mevcut."

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