Üniversite öğrencilerinden sokak köpekleri için kulübeler

Öğrencilerce palet, strafor, naylon ve halı parçalarıyla yapılan kulübeler, sokakta yaşayan kimsesiz köpekler için kış ayında korunaklı bir yuva oldu.

Gümüşhane Üniversitesi'nde eğitim gören bir grup hayvansever öğrenci, kış ayının etkisiyle artan soğuklarda sokakta kalan sahipsiz köpeklere yardım etmek için harekete geçti.

Sosyal medya yardımıyla kısa sürede bir araya gelen öğrenciler, lokanta ve öğrenci yurtlarından edindikleri yemek artıklarıyla sokak köpeklerini beslemeye başladı.

Bununla da yetinmeyen ve köpeklerin soğuk havada barınacak bir yerlerinin olmadığını gören öğrenciler, korunaklı kulübeler yapmak için proje hazırladı.

Projelerini Gümüşhaneli esnaf Fatih Özer'in yardımıyla hayata geçiren öğrenciler, ilk etapta sokak köpekleri için 15 adet kulübe inşa etti.

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"BU HAYVANLAR SAHİPSİZ"

Öğrencilerden Enes Özhan, kış ayında dışarıda kalan sahipsiz hayvanlara yardımcı olabilmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Sokak köpekleri için aynı zamanda yiyecek ve içecek temin etmeye çalıştıklarını ifade eden Özhan, köpekler için kulübe yaptıklarını aktardı.

"Bu hayvanlar sahipsiz hayvanlar. Yavruları var." diyen Özhan, vatandaşları duyarlı olmaya davet ederek, "Onlar bizim gibi değiller, dilleri yok söyleyemiyorlar. Biz yiyeceğimizi alabiliyoruz. Bizim yuvamız var ama onların yok. Kış ayı geldiği için böyle bir çalışma yaparak üniversiteli arkadaşlarımızla toplandık. 'Bu hayvanlar üşümesin, soğuktan ölmesin' diye kulübe yaptık. Onlar için bir parça ekmek, bir parça su istiyoruz. Gümüşhanelileri ve üniversiteli arkadaşlarımızı yardıma davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hayvansever öğrencilerden Gülşah Dönmez de Gümüşhane'deki çöp toplama alanında bir çok sahipsiz köpeğin bulunduğunu vurguladı.

Hayvanlara sevgi duyan yardımsever öğrencilerle sosyal medya üzerinden bir araya geldiklerini anlatan Dönmez, etkisini artıran soğuklarda sokak hayvanları için çözüm üretmeye çalıştıklarına işaret etti.

Çözüm arayışları sırasında parça malzemelerden korunaklı kulübeler yaparak doğaya bırakmaya karar verdiklerini belirten Dönmez, "Barınağa alınamayan hayvanlar için imkanlar doğrultusunda kulübeler yaptık. Bunun için Gümüşhane'de yaşayan bir hayırsever bize yardımcı oldu. Bu şeklide hayvanları soğuktan korumaya çalışıyoruz. Hazırladığımız kulübeleri sahipsiz hayvanların yoğun olduğu kent çöplüğünde belirlediğimiz alanlara da koyacağız." şeklinde konuştu.

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"GENÇLERİN DUYARLILIĞINDAN ETKİLENDİM"

Öğrencilerin projesine destek veren hayırsever esnaf Fatih Özer ise inşaat malzemeleri ticareti yaptığını dile getirerek, genç hayvanseverlerle deposuna mal almak için giderken tesadüfen tanıştığını söyledi.

Öğrencileri deponun etrafında sürekli olarak sokak kedi ve köpeklerini beslerken gördüğünü ve bu durumdan etkilendiğini ifade eden Özer, şunları kaydetti:

"Önümüz kış olduğu ve doğadaki hayvanların zor durumda kalacaklarını düşündükleri için kulübe projelerini bana ilettiler. Ben de onların bu duyarlılığına karşılık vermek istedim. Samimi bir proje ile karşıma çıktılar. Bizde malzemeleri temin ettik. Hayvanlarımızın rahat edebileceği 15 kulübe yapmış olduk. Bu projenin el birliğiyle yapılmış olması projenin en güzel boyutuydu. Böyle gençlerimizin olması hayata, geleceğe olan umudumuzu artırdı. Onların bu enerjisine elimden geldiğince bundan sonraki süreçte de destek vermeye devam edeceğim."