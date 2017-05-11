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Üniversite öğrencilerine PKK operasyonu: 17 gözaltı

Kırşehir merkezli 7 ilde, PKK'nın üniversite yapılanmasına yönelik operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

11.05.2017 - 12:12
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Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Ahi Evran Üniversitesinde (AEÜ) öğrenim gören öğrenciler arasında örgütlenerek, mezun olduktan sonra başka illerde görev verildiği ileri sürülen PKK terör örgütü mensuplarına yönelik 7 ilde operasyon düzenlendi. Üniversite öğrencilerinden M.Ü, M.V.A, C.Y, M.K, B.G, V.Z, E.K, M.K, F.A. Kırşehir'de, aralarında mezunların da bulunduğu zanlılardan M.D. Mersin'de, Ö.H. Ankara'da, S.Ş. ve Ç.Y. İstanbul'da, M.K. muş'ta, A.Y. Batman'da, N.Y. Ağrı'da, S.K. Siirt'te gözaltına alındı.

Üniversite öğrencilerine PKK operasyonu: 17 gözaltı

ÇOK SAYIDA ÖRGÜT DÖKÜMANI ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin kaldıkları evlerde yapılan aramalarda PKK terör örgütüne ait doküman, afiş, bayrak ve belgeler ele geçirildi. Kırşehir'e getirilen ve Ahi Evran Üniversitesi eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor. Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden K.K'nin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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