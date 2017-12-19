Üniversite öğrencilerinin kız kavgası: 1 yaralı

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin birinci sınıf öğrencisi Yusuf D. ile aynı fakülteden H.D. arasında 'kız arkadaş' yüzünden tartışma çıktı.
BIÇAKLA YARALANDI
Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. H.D.'nin arkadaşı M.T., yanında bulunan bıçakla Yusuf D.'yi baldırından bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Yusuf D.'ye olay yerine gelen güvenlik görevlisi ve polisler ilk müdahaleyi yaptı.
BIÇAKLA SALDIRAN ÖĞRENCİ GÖZALTINDA
Hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilen Yusuf D., çağrılan ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. M.T. ile arkadaşı H.D. ise gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen öğrenciler, sorgulanmak üzere Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.