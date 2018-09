Üniversite öğrencilerinin tercihi apartlar

Akdeniz Üniversitesi’nde 2018-2019 akademik yılı 3 Eylül’de kayıt süreciyle başladı. Öğrenciler 24 Eylül Pazartesi günü ders başı yapacak. Kente gelen öğrenciler barınma sorununu çözmek için arayışa girdi.

APART OTELLER ÖĞRENCİLERİN TERCİHİ

Devlet yurtlarına yerleşemeyen öğrenciler ya özel yurtları tercih ediyor ya da ev kiralıyor. Ancak öğrenciler, kiralik eve göre daha ekonomik ve konforlu olduğu için üniversite çevresindeki apart otelleri tercih ediyor.

Akdeniz Üniversitesi yerleşkesine yakın olan Muratpaşa ilçesi Meltem, Bayırdır, Soğuksu mahalleri ile Kepez ilçesi Gülveren ve Kültür mahalleri öğrencilerin başlıca konakladığı bölgeler.

TALEP GÖRÜYOR

Ancak ev ve apart fiyatları daha uygun olan Kültür Mahallesi bu yönüyle öğrencilerin ilk tercihi. Meltem’te 1+1 ev kirası 900 TL’den başlarken Bayırdır ve Soğuksu’da ise 700 TL’den başlıyor. Apart otellerin oda fiyatı ise aylık 450-600 TL arasında değişiyor. Temizlik hizmeti, sıcak su ve internet imkanı sunulan apartlar daha cazip geliyor.

"SORUNLU ÖĞRENCİ KABUL ETMİYORUZ"

Kültür Mahallesi’nde apart otel işletmeciliği yapan Rüştü Yıldız, öğrencilerin kira bedellerinin daha uygun olması nedeniyle Kültür ve Gülveren mahallesini tercih ettiğini kaydetti. Öğrencilerin kayıt döneminden hemen sonra kendilerine başvurarak oda kiraladığını kaydeden Rüştü Yıldız, "Üniversiteye en yakın mahalle konumundayız. Öğrenciler, her zaman apartların daha konforlu olduğunu belirtiyor. İnternet, temizlik, yeme, içme gibi konularda daha anlayışlı oluyoruz. Sorunlu öğrenci kabul etmiyoruz. Bu da apartları daha cazip kılıyor" dedi.