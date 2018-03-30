İstanbul'da özel bir üniversitede öğrenim gören Burçak H., iddialara göre dün akşam Esenyurt Gökevler Mahallesi'nde bulunan sitedeki daireyi bir günlük kiraladı.

CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTILAR

Kiralama süresi dolan Burçak H.'den haber alamayan site görevlileri 9. katta bulunan daireye geldi. Kapıyı çalan ancak bir ses duyamayan görevliler durumdan şüphelenerek kapıyı kırdılar. İçeri giren görevliler genç kızın dubleks dairede merdivenlere asılı cansız bedeniyle karşılaştı.

Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, evde yaptıkları incelemede Burçak H.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ve nöbetçi savcının yaptığı incelemenin ardından genç kızın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Üniversite öğrencisi günlük kiralık dairede ölü bulundu VİDEO

NOT BULUNDU

İstanbul'da bulunan özel bir üniversitenin fizyoterapi bölümünde öğrenim gören Helvacı'nın bulunduğu daire yazılı bir not bulundu. Burçak H.'nin bıraktığı öne sürülen notta, "yaşamaktan bıktığını" ve "ölümünden kimsenin sorumlu olmadığını" yazdığı öğrenildi.