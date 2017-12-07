Üniversite öğrencisinden görme engelliler için zeka küpü

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Elektronik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi İsmail Batuhan Sarıbaba, zeka küpünün tasarımının tamamlandığını ancak son kullanıcıya henüz ulaşmadığını, görme engellilere ulaşması için çaba sarf ettiğini kaydetti.

6 RENK KÜPTE KODLANDI

Küpün üzerine yapılacak 3 boyutlu baskılar için bazı şirketlerle görüşüp hazırlık yaptığını belirten Sarıbaba, "Hazırladığımız zeka küplerini gönderdik. Onlar 3 boyutlu baskılarını bize gönderdi. Artık son kullanıcılar olan görme engellileri bulmak kalmıştı. Dernek vasıtasıyla onlara da ulaştık. Hazırladığımız zeka küplerinde renklerin olduğu her bölüme kabartmalar verdik. Bu şekilde 6 rengi kodlama yaptık. Böylelikle görme engelli vatandaşlar karışmış olan küplere dokunarak, hissiyatla hangi renkte kaç kabartma olduğunu görebiliyor." diye konuştu.



Zeka küplerini hediye ettiği engellilerin çok beğendiğini ve faydalı bulduklarını söylediklerini anlatan Sarıbaba, özellikle genç grubun beğenerek, kullanmaya başladığını dile getirdi.

İLK HEDEF 5 BİN ENGELLİ

Bazı engellilerin kendisinden zeka küpünü biraz daha kolaylaştırmasını istediğini ifade eden Sarıbaba, şöyle konuştu:



"Şimdi yeni tasarımlar yapıyorum. Renk ve baskı olarak kodlamalarını değiştirdim. Daha anlaşılabilir olması için baskı yerine renklerin bulunduğu alanlara şekiller tasarladım. Böylelikle tüm engelli gruplara ulaşmasını sağlamayı amaçlıyorum. Şu anda dosyalamasını yapıyorum, tasarımlarını bitirdim ve ilk baskıyı bu hafta alacağım. Türkiye genelinde 5 bin gibi bir engelliye ulaşmak için bir çalışma belirledim."

ENGELLİLERE İSTİHDAM

Yeni hazırlayacağı zeka küpünün tamamlanıp dağıtılması için sponsor çalışması içinde olduğuna değinen Sarıbaba, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu 5 bin zeka küpünün yapımı biraz zaman alacak. Bunun için bu çalışmayı da evlerinde ve okullarında bulunan engelli bireylerle yapmayı planlıyoruz. Muğla Engelliler Derneği ile bu çalışmayı yapacağım. Hazırlanacak zeka küpünden 110 bin civarında bir baskı yapılacak. Bunların yapıştırması, ambalajlanması için bir iş gücü gerekiyor. Hazırladığımız fonla ellerini kullanabilen engellilere bu zeka küplerini yaptırıp onlara da ekonomik katkı sağlamaya çalışacağız. Böylelikle engelli kardeşlerimizi de iş gücüne ortak edeceğiz."