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Üniversite öğrencisine tecavüz eden kişi yakalandı

Sarıyer'de Kırgız uyruklu üniversite öğrencisine tecavüz ettiği öne sürülen şüpheli, Adana'da yakalandı.

01.11.2017 - 10:44
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Üniversite öğrencisine tecavüz eden kişi yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ile Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Kırgız uyruklu E.A'nın, 26 Ağustos günü Maslak'ta bir üst geçidin altından geçerken kimliği belirsiz bir kişi tarafından tecavüze uğradığını ve cep telefonunun gasp edildiğini bildirmesi üzerine çalışma başlattı.

KIBRIS'A KAÇACAKTI

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin kimliğini tespit etti. Zanlı F.Y'nin, İstanbul'dan otobüsle Mersin'e gittiği, oradan Kıbrıs'a kaçmaya çalıştığı belirlendi.

ADANA'DA YAKALANDI

İstanbul polisi, F.Y'yi Adana'da şehirler arası otobüste yakaladı. Şüphelinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü' ne getirileceği bildirildi.

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