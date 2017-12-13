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Üniversite öğrencisini sigara vermediği için bıçakladılar

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, sigara vermediği için üniversite öğrencisini bıçaklayan 3 kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi.

İHA | 13.12.2017 - 15:21..
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Karabük’ün Safranbolu ilçesinde önceki gün sabaha karşı Karabük Üniversitesi öğrencisi olan ve aynı zamanda bir kafenin işletmeciliğini yapan Alican Eden, karnını doyurmak için çorbacıya gitti. Burada çorbasını içtikten sonra dışarıda sigara içtiği sırada içerisinde 3 kişinin bulunduğu bir araç yanaşarak Eden’in yanında durdu.

İddiaya göre araçtan inen Gökhan İ., üniversite öğrencisi Eden’den sigara istedi. Bu sırada aralarında başlayan tartışma üzerinden araçta bulunan Alperen H. K. ve Hakan U.’da aşağıya inerek üniversite öğrencisine saldırdı.

Üniversite öğrencisini sigara vermediği için bıçakladılar

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Şahıslardan Alperen H. K. üzerinde bulunan bıçağı çekerek üniversite öğrencisini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kanlar içinde yere düşen Eden’i tekmelerle döven 3 kişi daha sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Eden, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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