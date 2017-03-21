Üniversite rektöründen tepki çeken hareket

18 Mart Çanakkale Şehitleri için Sinop'ta okutulan mevlide üniversite rektörünün hareketi dikkatlerden kaçmadı.

FOTOĞRAFÇISIYLA GELDİ

Şehitler için okutulan mevlide Sinop merkez Alaeddin Keykubat Cami’ndeki mevlide Sinop Valisi Hasan İpek ve devlet kurumlarının müdür ve amirleri de katıldılar.

Mevlide gelenler arasında Sinop Üniversitesi Rektörü Prof.Dr Nihat Dalgın da vardı. Rektör Dalgın, ön safta oturan Vali İpek’in hemen yanına oturdu. Daha sonra minberin altında beliren bir fotoğrafçı ardı ardına flaş patlatmaya başlayınca cami cemaati rahatsız oldu.

ÜNİVERSİTE'NİN FOTOĞRAFÇISI

Öte yandan fotoğrafı çeken kişinin, rektörle birlikte gelen üniversitenin fotoğrafçısı olduğu ortaya çıktı.



