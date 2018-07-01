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Üniversite sınavına giren gençten ilginç açıklama

Sınava giren öğrenci Görkem Varlık, "Amacım falan yok. O yüzden heyecanlı falan değilim. Çünkü okusam aylık 3-3,5 bin lira maaş alacağım,bunun için bu kadar kasmaya gerek yok kafasındayım." dedi.

Haber Merkezi | 01.07.2018 - 09:26..
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Esenler Hasip Dinçsoy İlkokulu’na da çok sayıda öğrenci sınava girmek için geldi. Öğrenciler heyecanlı olduklarını ifade etti. Sınav için gelen Görkem Varlık da sınava ikinci kez girdiğini ifade etti. Varlık sözleri dikkat çekti.

"AMACIM FALAN YOK"

Görkem Varlık, "Amacım falan yok. O yüzden heyecanlı falan değilim. Çünkü okusam aylık 3-3,5 bin lira maaş alacağım, bunun için bu kadar kasmaya gerek yok kafasındayım." dedi.

Varlık, "Kapasitem belli. Kendimi biliyorum. İnsanların burada kasmasını da anlamıyorum. Yok işletme okuyacağım; yok yapamazsam, sınava giremezsem hayatım biter." diye konuştu.

Üniversite sınavına giren gençten ilginç açıklama

"BEN FUTBOL KAFASINDAYIM"

Ayrıca Varlık, "Bu insanları anlamıyorum. İnsanlar o kadar bunalmış ki hayalleri yok. Ben futbol kafasındayım. Bunun için uğraşıyorum. Hayatımı ona adamışım. Bu sınava adayacak durumda değilim." diye konuştu.

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