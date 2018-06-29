Üniversite sınavına katılacaklara toplu taşıma ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, Haziran ayı toplantılarında alınan karar, AK Parti ve CHP guruplarının ortak teklifiyle Meclis’e sunuldu ve oy birliğiyle onaylandı.
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YKS’ye girecek öğrenciler ile görevlilerin sınav yerlerine rahat ulaşımını sağlamak amacıyla alınan karar kapsamında; öğrenciler sınava giriş belgelerini, görevliler görevli belgelerini ibraz ederek toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.
Ücretsiz taşıma, sınav günlerinde İstanbul kart ücret entegrasyonuna dahil olan bütün toplu taşıma araçlarında geçerli olacak.
Ücretsiz seyahat; İETT, Özel Halk Otobüsleri, Otobüs AŞ, Metrobüs, Şehir Hatları Vapurları, Metro, Hafif Metro, Tramvay, Füniküler, Teleferik, Nostaljik Tramvay, Tünel’de geçerli olacak.