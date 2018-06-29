taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.378
USD
4,5662
EURO
5,3199
ALTIN
183,62
PETR
78,0000

Üniversite sınavına katılacaklara toplu taşıma ücretsiz

İBB, 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na katılacak öğrenci ve görevlilerin toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmasını kararlaştırdı.

İHA | 29.06.2018 - 12:17..
  1. Haberler
  2. Eğitim

yks

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, Haziran ayı toplantılarında alınan karar, AK Parti ve CHP guruplarının ortak teklifiyle Meclis’e sunuldu ve oy birliğiyle onaylandı.

BELGE GÖSTERİLECEK

YKS’ye girecek öğrenciler ile görevlilerin sınav yerlerine rahat ulaşımını sağlamak amacıyla alınan karar kapsamında; öğrenciler sınava giriş belgelerini, görevliler görevli belgelerini ibraz ederek toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

Ücretsiz taşıma, sınav günlerinde İstanbul kart ücret entegrasyonuna dahil olan bütün toplu taşıma araçlarında geçerli olacak.

Ücretsiz seyahat; İETT, Özel Halk Otobüsleri, Otobüs AŞ, Metrobüs, Şehir Hatları Vapurları, Metro, Hafif Metro, Tramvay, Füniküler, Teleferik, Nostaljik Tramvay, Tünel’de geçerli olacak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Süleymancılar İYİ Parti için çalıştı

Süleymancılar İYİ Parti için çalıştı

861
100 yaşında ölen dedenin günlüğü, torununu duygulandırdı

100 yaşında ölen dedenin günlüğü, torununu duygulandırdı

74
CHP’li Eren Erdem gözaltına alındı

CHP’li Eren Erdem gözaltına alındı

296
CHP Bakan Soylu'nun istifasını istedi

CHP Bakan Soylu'nun istifasını istedi

594
HDP'li vekil: TBMM'de Öcalan'a özgürlük isteyeceğiz

HDP'li vekil: TBMM'de Öcalan'a özgürlük isteyeceğiz

300
Geziciler yine ekonomik boykot peşinde

Geziciler yine ekonomik boykot peşinde

401
Türkiye'ye mülteciler için 3 milyar euro

Türkiye'ye mülteciler için 3 milyar euro

140
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM