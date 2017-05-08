Üniversite sınavında toplu ulaşım ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı toplantılarının ilk birleşiminde, AK Parti ve CHP Grupları LYS sınavlarında toplu ulaşım araçlarının öğrenci ve görevlilere ücretsiz hizmet vermesi için önerge verdi. Önerge, Meclis Üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

LYS'YE GİRECEK ADAYLARA ÜCRETSİZ ULAŞIM

Öğrenci ve görevlilerin sınav yerlerine rahat ulaşabilmesi alınan karara göre; 2017-ÖSYS kapsamında 10 - 11 - 17 - 18 Haziran 2017 tarihlerinde yapılacak olan Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) girecek öğrenci ve görevliler, sınav giriş veya görevli belgelerini ibraz ederek İETT Otobüsleri, Otobüs A.Ş. Otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri, Metrobüs, Nostaljik Tramvay ve Tünel) araçları, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Motorları, Tramvay, Metro, Hafif Metro, Füniküler, Teleferik ve Kadıköy Moda Nostaljik Tramvayı'nı ücretsiz kullanacak.