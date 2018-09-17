Üniversite sonuçlarının ardından ev kiraları arttı

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler de okullarına yakın ev bulmak için kiralık konut arayışına girdi. Bu nedenle de konut sektörü daha da hareketlendi.

SEMT VE İLÇELERE GÖRE FİYATLAR FARKLILIK GÖSTERİYOR

Üniversite eğitimi için en çok tercih edilen iller arasında yer alan İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir’de kiralık konutların fiyatları semtlere ve ilçelere göre değişiklik gösterdi.

AVCILAR VE FATİH'TE FİYATLAR DÜŞÜK

İstanbul’da Avcılar ve Fatih, Bursa’da Nilüfer ve Yıldırım, Ankara’da ise Etimesgut ve Sincan'da kira fiyatları oldukça düşük.

Yapılan araştırmaya göre 2+1 olan bir evin kirası da illere göre değişiklik gösterdi. İstanbul'da 2+1 olan bir ev kirası 1.155 lira - 7.771 lira arasında değişiklik gösterirken, bu rakam Ankara'da 868 lira - 2.421 lira, İzmir 1.284 lira - 2.036 lira, Bursa 979 lira- 3.973 lira Eskişehir 793 lira - 3.016 lira arasında değişiyor.

ÖĞRENCİLER EN ÇOK BEŞİKTAŞ'I TERCİH EDİYOR

Araştırmada ayrıca İstanbul'da özellikle öğrenciler tarafından çok tercih edilen bölgelerden biri olan Beşiktaş'ta kiralık konut fiyatları geniş bir yelpazede seyretti. Beşiktaş Balbaros Bulvarı ve civarında 2+1 kiralık daire fiyatları 1.800 liradan başladı ve 3.000 liraya kadar çıktı.

İzmir’de öğrencilerin tercih ettiği semtlerin başında gelen Balçova, Karşıyaka, Buca, Gaziemir ve Bornova da ise 2+1 konutların Ağustos ayı kira ortalaması 1.684 lira oldu.