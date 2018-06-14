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Üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları

Öğrencilerin, daha önce Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT), puanlarının hesaplanabilmesi için matematik ve Türkçe testlerinden 0,5 ham puan almaları, yani yarımşar net çıkarmaları zorunluluğu vardı.

İHA | 14.06.2018 - 15:41..
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30 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında iki oturum şeklinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları (YKS) sınavı için geri sayım başladı.

Yeni sınav sistemi ile birlikte puan türleri 18 den 5 düşürüldü ve geçtiğimiz günlerde Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) puan hesaplamasıyla ilgili değişikliğe gitti.

0,5 PUAN ALMA ŞARTI

ÖSYM’nin yaptığı duyuruya göre, "Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 31 Mayıs 2018 tarihli toplantısında, 2018 YKS’de TYT’de (Türkçe Yeterlilik Testi) ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için Türkçe veya Temel Matematik testlerinin en az birinden en az 0,5, AYT’de (Alan Yeterlilik Testi), ise ilgili puan türünün hesaplanabilmesi için gerekli testlerin en az birinden en az 0,5 ham puan almış olmaları gerektiğine karar verilmiş olup 2018-YKS Kılavuzu bu karar doğrultusunda güncellenmiştir" ifadelerine yer verildi.

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Üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları

İKİ TESTİ YAPMA ZORUNLULUĞU KALKTI

Mart ayında yayınlanan kılavuza göre adayların TYT puanlarının hesaplanabilmesi için Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı aranıyordu.

Yani adaylar her iki testten de 0,5 ham puan almak zorundaydı. AYT’de de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerden 0,5 veya daha fazla puan almış olmaları şartı vardı.

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