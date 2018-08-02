taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.023
USD
5,0469
EURO
5,8646
ALTIN
197,06
PETR
71,9300

Üniversite tercihi için 150 ve 180 puan koşulu

Üniversite adaylarının tercih yapmak için ön lisanta 150, lisan programları için ise 180 puan almaları gerekiyor.

Haber Merkezi | 02.08.2018 - 14:43..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan Yükseköğretim Kuurmları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları’ ön kılavuzunda yer alan bilgilere göre, 7-14 Ağustos tarihinde tercih işlemleri tamamlanacak.

ÖSYM, YKS sonuçlarını açıklar açıklamaz sınava giren adaylar ilk olarak, puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde bulundurarak önlisans veya lisans programlarının hangilerinden tercih yapabileceklerini öğrenmeye çalışıyor.

Üniversite tercihi için 150 ve 180 puan koşulu

150 ve 180 PUAN ALMA KOŞULU

Önlisans programlarını, Temel Yeterlilik Testi TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercih yapabilecekler. Lisans programlarından tercih yapabilmek için de Alan Yeterlilik Testi AYT’den180 ve üzerinde puan alma koşulu bulunuyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sibel Kekilli: Türk olduğum için daha az rol alıyorum

Sibel Kekilli: Türk olduğum için daha az rol alıyorum

281
Süleyman Soylu: ABD'deki tek malımız FETÖ'dür

Süleyman Soylu: ABD'deki tek malımız FETÖ'dür

416
ABD Senatosu'ndan F-35 için yaptırım kararı çıktı

ABD Senatosu'ndan F-35 için yaptırım kararı çıktı

342
Nedim Şener ABD'nin yaptırım kararını değerlendirdi

Nedim Şener ABD'nin yaptırım kararını değerlendirdi

56
4 siyasi partiden ABD kararına ortak protesto

4 siyasi partiden ABD kararına ortak protesto

121
Gürsel Erol'un ABD'nin yaptırım kararına karşı tavrı net

Gürsel Erol'un ABD'nin yaptırım kararına karşı tavrı net

100
Eşiyle ilişki yaşayan patronunu vurdu

Eşiyle ilişki yaşayan patronunu vurdu

79
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM