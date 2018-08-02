Üniversite tercihi için 150 ve 180 puan koşulu

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan Yükseköğretim Kuurmları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları’ ön kılavuzunda yer alan bilgilere göre, 7-14 Ağustos tarihinde tercih işlemleri tamamlanacak.

ÖSYM, YKS sonuçlarını açıklar açıklamaz sınava giren adaylar ilk olarak, puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde bulundurarak önlisans veya lisans programlarının hangilerinden tercih yapabileceklerini öğrenmeye çalışıyor.





150 ve 180 PUAN ALMA KOŞULU

Önlisans programlarını, Temel Yeterlilik Testi TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercih yapabilecekler. Lisans programlarından tercih yapabilmek için de Alan Yeterlilik Testi AYT’den180 ve üzerinde puan alma koşulu bulunuyor.