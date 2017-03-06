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Üniversitede 910 ByLock kullanan akademisyen

122 bin ByLock kullanıcısı FETÖ'cünün 910'unun akademisyen çıktığına dair haber Vatan gazetesinin bugünkü manşetinde yayınlandı.

06.03.2017 - 11:27
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Üniversitede 910 ByLock kullanan akademisyen

15 Temmuz darbe girişiminden sonra, kamuda görev alan FETÖ üyeleri hakkında kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Bu soruşturmaların merkezinde ise kamuya personel alımında kritik bir rol alan ÖSYM ve kamuya personel sağlayan sınavlar incelemeye alındı.

Son olarak geçen Aralık ayında ÖSYM’nin kozmik odası olarak bilinen ‘Soru Hazırlama ve Geliştirme Daire Başkanlığı’nda aralamalar yapıldı.

910 HOCADA BYLOCK

Akademik kadro ile ilgili yürütülen soruşturmalardan biri ByLock ile ilgili. MİT tarafından ByLock üzerinde yapılan incelemelerde 122 bin kişinin ismine ulaşıldı.

Bu rakam içinde ise 910 akademik personelin ByLock kullandığı belirlendi.

YÖK'E GÖNDERİLDİ, İLİŞİKLERİ KESİLECEK

Bu kişilerin aktif olarak ByLock programını kullandıklarının saptanmasından sonra YÖK’e bu kişilerin listeleri gönderildi. YÖK tarafından yapılan işlemlerle bu kişilerin üniversite ile ilişiklerinin kesilmesi bekleniyor.

Üniversitede 910 ByLock kullanan akademisyen

400 BİN KAMU PERSONELİ FETÖ'CÜ

Vatan Gazetesi'nin haberine göre, yapılan incelemelerde 2008 yılından başlayarak UDS (Uluslararası Dil Sınavı), KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı), ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) araştırıldı.

Bu incelemeler sırasında yaklaşık 400 bin kamu personelinin FETÖ ile bağlantısı olabileceği görüldü. En çarpıcı sonuçlar ise üniversitelerde tespit edildi.

ALES'TE 32 BİN BİRİNCİ FETÖ'CÜ

Üniversitelere personel alınımında kriter olan ALES sonuçları incelendiğinde binlerce kişinin kopya çektiği belirlendi.

Buna örnek olarak 2008-2009 yıllarında ALES sonuçları gösterildi. 2008’de yaklaşık 317 bin kişi ALES’e girdi, 11 bin 930 birinci çıktı. 2009’da ise yaklaşık 375 bin kişi girdi, 20 bin 290 kişi birinci oldu.

Bu durum hayatın olağan akışına ters olarak görüldü. Çünkü bu sınavda en fazla 3 hata yapan bile dereceye giremezken iki sınavda toplam 32 bin 320 birinci çıktı.

Bu olağan dışı durum 2016 sonuçları ile karşılaştırıldığında daha net ortaya çıktı. 2016 sonuçlarına göre 332 bin adayın girdiği sınavda en fazla iki soru yanlış yapan sayısı bile 140. Aradaki fark soruların çalındığı sonucunu ortaya çıkardı.

27 BİN KADRO

Savcılık tarafından 2008 - 2014 yılları arasındaki 6 sınavın en fazla puan alanların listesi hazırlandı. Bu liste içinde üniversitelere yerleşenler belirlendi ve ALES sayesinde yaklaşık 30 bin kişinin akademik kadroya yerleştiği tespit edildi. Daha sonra bu 30 bin kişi araştırıldı.

Soruşturmalar kapsamında itirafçı olarak ifade verenler de oldu. İtirafçılar içinde birinciler de yer aldı. Savcılık ifadelerinde birinci olduklarını ancak sınavdan önce soruların kendilerine verildiğini itiraf ettiler. 30 bin kişi içinde ise en az 20 binin FETÖ ile bağlantısı olduğu değerlendiriliyor.

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