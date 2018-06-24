Üniversitede İngilizce semineri

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) İngiliz Dili Eğitimi Mesleki Gelişim Semineri Günleri düzenledi.

21-22 Haziran’da düzenlenen etkinlikğe PAÜ Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi ve Yabancı Diller Yüksekokulu akademisyenlerinin yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet ve özel okullarda görev yapan İngilizce öğretmenleri de katıldı.

HER SENE DÜZENLENECEK

Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ve önümüzdeki yıllarda sürdürülmesi planlanan seminerde, yaklaşık 250 İngilizce öğretmenine seminer sonunda sertifikaları Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Recep Şahin Arslan tarafından verildi.