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Üniversitede Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü kuruldu

Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü Türkiye'de ilk olarak Düzce Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde kuruldu.

AA | 31.05.2018 - 15:15..
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Düzce Valiliği'nde yapılan toplantıda, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanan bölüm açılması çalışmaları tamamlanarak, Vali Zülkif Dağlı'ya sunuldu. Vali Dağlı, yaptığı açıklamada, ülke genelinde bölümün ilk defa Düzce'ye kurulduğunu belirtti.

TÜRKİYE'DE İLK

Vali Zülkif Dağlı, "Yeni süreçte artık ehliyet, yeni kimlik ve pasaport işlemleri yapılıyor. Buralarda işi bilen, kalifiye personele ihtiyaç var. Bu açılan bölüm, bu elemanların yetişmesi için büyük önem arz ediyor. Bölüm Türkiye'de ilk olarak Düzce Üniversitesi'nde açıldı" dedi.

Bölüm, gelecek eğitim-öğretim yılında öğrenci almaya başlayacak.

Üniversitede Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü kuruldu

"HUKUK BİLEN ÖĞRENCİ KİTLESİNE İHTİYAÇ VAR"

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, "Bu bölüm çok önemli, 40 öğrenciyle yola başlayacağız inşallah. Bu yıl ÖSYM kılavuzunda öğrencilerimiz bu bölümü seçebilecek. Özellikle pasaport ve kimlik işlemleri dolayısıyla Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüklerinde yoğunluk yaşanmaya başladı. Bu anlamda vatandaşlık bilgisi olan, demografi bilen ve hukuk bilgisine sahip bir öğrenci kitlesine ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

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