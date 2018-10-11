taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9601
Euro
6.90745
Altın
1203.15
Borsa
93939.27
Gram Altın
231.105

Üniversitede simit fiyatına 4 çeşit yemek

Amasya Üniversitesi'nde uygulanan rezervasyon sistemiyle öğrencilere simit fiyatına yani 1,5 liraya 4 çeşit yemek veriliyor.

İHA | 11.10.2018 - 11:23..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Rektör Prof. Dr. Metin Orbay, kamu kaynaklarının verimli kullanılması, israfın önlenmesi ve Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan sıfır atık projesine destek olmak adına Öğrenci Konseyi Başkanlığı ile beraber yerleşkelerde geçen yıldan itibaren başlattıkları rezervasyon sistemiyle israfın önüne geçtiklerini belirtti.

SEMBOLİK RAKAMLA YEMEK İMKANI

Yemekhanelerde yapılan yemeklerin minimum maliyetle öğrencilere servis edildiğini anlatan Rektör Metin Orbay, "Bu belki de Türkiye’deki en düşük maliyet. 1,5 lira gibi sembolik bir rakamla öğrencilerimizin yemek yemesini sağlıyoruz" dedi.

Üniversitede simit fiyatına 4 çeşit yemek

"KAR AMACI GÜTMÜYORUZ"

Metin Orbay ,"İşletme ruhuyla çalışmıyoruz. Kar amacımız yok. Kamu kaynaklarını etkin ve verimli şekilde kullandığımızda devletimizin de desteğiyle beraber çok uygun bir fiyata yemek fırsatı sağlıyoruz. Bu ve buna benzer tedbirlerle belki de önümüzdeki dönemde bu fiyatı daha da aşağı indireceğiz" diye konuştu.

Üniversitede simit fiyatına 4 çeşit yemek

"GAYET UYGUN"

Üniversiteye geldiğinde yemek fiyatını 10 lira gibi tahmin ederken 1,5 liralık ücreti duyduğunda çok şaşıran sınıf öğretmenliği 1. sınıf öğrencisi Ahmet Horsunlu da,"1,5 liraya dışarıda ancak bir simit yiyebiliriz. Yanında ne çay ne ayran içebiliriz. Burada çorba, pilav, çorba, yoğurt ya da salata yemek 1,5 lira. Gayet uygun" şeklinde konuştu.

Üniversitede simit fiyatına 4 çeşit yemek


ÖĞRENCİLER UYGULAMADAN MEMNUN

Rezervasyon yapılmadığı takdirde yemeğe 5 lira ödendiğine dikkat çeken Fen Bilgisi Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisi Ezgi Güneş ise uygulamadan çok memnun olduklarını söyledi.

Üniversitede simit fiyatına 4 çeşit yemek


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan açıklama yaptı

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan açıklama yaptı

101
Suudi özel tim Prens Selman'dan talimat aldı

Suudi özel tim Prens Selman'dan talimat aldı

50
Kamuda lüks araç kullanımına son

Kamuda lüks araç kullanımına son

224
Yeni yatırım programı Resmi Gazete'de yayınlandı

Yeni yatırım programı Resmi Gazete'de yayınlandı

221
Arda Turan: Olayın detaylarını Aslıhan'dan öğrendim

Arda Turan: Olayın detaylarını Aslıhan'dan öğrendim

136
Başkan Erdoğan İş Bankası hakkında konuştu

Başkan Erdoğan İş Bankası hakkında konuştu

207
ABD basınının gözü Prens Selman'ın üzerinde

ABD basınının gözü Prens Selman'ın üzerinde

53
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM