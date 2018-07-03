Üniversiteden iklim değişikliğiyle mücadele eğitimi

İstanbul Kadir Has Üniversitesi, Avrupa Birliği tarafından fonlanan ‘Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı’ kapsamında ‘Ulusal İklim Eyleminde Paydaş Kapasitesinin Oluşturulması Yoluyla Kamu Anlayışının Farkındalığının Artırılması Projesi’ yürütülüyor.

ÇEVRE BİLGİSİ VERİLİYOR

İklim değişikliği ile mücadelede uluslararası platform konusu üzerine birçok araştırma gerçekleştiriliyor. Yapılan araştırmalar kapsamında da firma sahiplerine eğitimler verilerek nasıl temiz üretim yapacakları, büyüme devam ederken çevreye verilen zararı nasıl azaltacakları konusunda bilgilendiriliyorlar.

"FARKINDALIK YARATMAK İSTİYORUZ"

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meltem Ucal,"İklim değişikliğinin negatif etkilerine yönelik farkındalık yaratmayı hedeflediğimiz projemizle firmalara temiz üretim eğitimleri veriyoruz. Aynı zamanda bu eğitimlerde edinilen bilgilerin, pratiğe nasıl dönüşeceği ve nasıl uygulanacağı konusunda da destek vereceğiz. Projedeki en önemli amaç; ekonomik büyüme devam etsin, ancak çevreye verilen zarar en aza indirgensin." dedi.