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Üniversiteden yapay zeka fakültesi

Dünyanın lider üniversitelerinden Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), 1 milyar dolar yatırımla yapay zekâ fakültesi kuruyor.

Haber Merkezi | 17.10.2018 - 09:44..
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Fakültenin en büyük bağışçısı ise 350 milyon dolarla ABD’li işadamı Stephen Schwarzman. Bu nedenle fakülteye yaklaşık 14 milyar dolar servete sahip Schwarzman’ın adı verilecek.

BİLİM ADAMI SAYISINDA ARTIŞ

Üniversitenin resmi haber sitesinde yer alan bilgilere göre, yeni fakültede özellikle yapay zekâ ve programlama alanlarında çalışmalar yürütülecek.

50 yeni akademisyen daha fakülteye alınacak. Böylelikle üniversitede yapay zekâ ve programlama alanında çalışan bilim insanlarının sayısı neredeyse ikiye katlanmış olacak.

Üniversiteden yapay zeka fakültesi

HEDEF DÜNYA ÇAPINDA EĞİTİM MERKEZİ

Rektör L. Rafael Reif, üniversitenin haber sitesine yaptığı açıklamada, yeni fakültenin yapay zekâ konusunda dünya çapında bir eğitim ve araştırma merkezi olacağını söylüyor, MIT’yi yeniden şekillendiriyoruz.

Yeni fakülte hem programlama, araştırma ve eğitimlerde global bir merkez, hem de güçlü yeni yapay zekâ uygulamaları için entelektüel bir dökümhane olacak.

Ayrıca her disiplinden öğrenci ve araştırmacıyı yapay zekâ konularında donatarak, kendi disiplinlerini de geliştirmelerini sağlayacak.

Üniversiteden yapay zeka fakültesi

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