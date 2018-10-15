Üniversiteler globalleşecek

Türkiye yükseköğretimi yeniden dizayn etmek için harekete geçiyor. Yönetim yapısıyla ve bölümleriyle çağın gereklerine uygun bir şekilde yeniden yapılandırılacak üniversiteler dünyaya açılacak.

MARKALAŞMA HEDEFİ

Yeni dönemde üniversiteler markalaşma yoluna girerken buna bağlı olarak da uluslararası boyutta öğrencilerin Türkiye’de eğitim görmelerine olanak sağlanacak.

YENİDEN YAPILANDIRMA YAPILACAK

Yapılacak yeni düzenleme ile üniversite yönetimlerine dair özerklik ve hesap verebilirlik temelinde yeni bir "Yükseköğretim Çerçeve Yasası" hazırlanacak.

Bu kapsamda bir taraftan üniversite yönetimlerine özerklik verilmesi planlanırken diğer taraftan da hesap verebilecekleri bir kontrol mekanizması oluşturulacak.

BAŞARILI OLDUKLARI ALANLAR TESPİT EDİLECEK

Üniversiteler, öğretim üyesi yetiştirme ve araştırma altyapıları dikkate alınarak kategorilere ayırılacak. Kategoriler, özerklik düzeyleri bakımından farklılaşacak ve üniversitelerin bu alanda ihtisaslaşması sağlanacak.

Böylece üniversiteler, en başarılı oldukları alanlar tespit edilmek suretiyle o alanda markalaşmaya gidecekler.





DÜNYAYA AÇILACAK

Yeni dönemde önemli değişikliklerden biri de üniversitelerin globalleşmesi olacak. Yurt dışındaki üniversitelerin Türkiye’deki üniversitelerin de yurtdışında faaliyet göstermelerinin önü açılacak.

Böylece Oxford, Harvard gibi dünyaca ünlü üniversiteler istedikleri takdirde Türkiye’de eğitim verebilirken Türk üniversiteleri de iki ülke arasındaki anlaşma çerçevesinde o ülkelerde okullar açabilecekler.



