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Ankara Üniversitesi'nde bir grup dekanlığı bastı

Terör örgütlerinin cirit attığı üniversitelerde sorun durum bu; bazı öğrenci grupları dekanlığı işgal etmeyi 'hak' sanıyor..

13.02.2017 - 16:16
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Ankara Üniversitesi'nde bir grup dekanlığı bastı

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'ndeki bazı İletişim Fakültesi öğrencileri, KHK ile akademisyenlerin ihraç edilmesini, dekanın odasını işgal ederek protesto etti.

DEKANIN İSTİFASI İSTENDİ

Dekan Prof. Dr. Abdülrezak Altun'un kapısının önünde toplanan grup, dekana "İstifa et" diye seslendi.

Ankara Üniversitesi'nde bir grup dekanlığı bastı

Ankara Üniversitesi'nde bir grup dekanlığı bastı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ'NDE DE EYLEM YAPILDI

Diğer yandan, Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi'nde de eylem gerçekleştirildi. İhraçlara tepki gösteren gruba, başka bir öğrenci grubunun taş ve şişelerle tepki göstermesi üzerine başlayan kavgayı polis ayırdı.

Ankara Üniversitesi'nde bir grup dekanlığı bastı

Ankara Üniversitesi'nde bir grup dekanlığı bastı

BAHÇELİ "KARA CÜBBELİLERE HUKUK İŞLESİN" DEMİŞTİ

Konuyla ilgili açıklamada bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, şunları söylemişti: "Üniversiteleri tamamen tekellerine alan, kendi dışındaki hiçbir inanç, düşünce ve fikre hayat hakkı tanımayan, PKK-PYD-FETÖ bağlantıları somutlaşan bir kısım kara cübbelilere de hukuk sonuna kadar işletilmeli, hak yerini bulmalıdır"

Bahçeli, akademisyenlere geçmişi hatırlattı haberiAnkara Üniversitesi'nde bir grup dekanlığı bastı
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