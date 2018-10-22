Üniversitelerin başarı kazanmasının koşulları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın geçtiğimiz günlerde Türk üniversitelerinin başarısındaki düşüşünü değerlendirdiği konuşmasında bu konuyu tartışmaya açtı.

Türk üniversitelerin dünya sıralamasında geride olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nasıl oluyor da, hiçbir Türk üniversitesi ilk 500'de yer almıyor" dedi.

Dünya Üniversiteleri Sıralama Merkezi (The Center for World University Ranking - CWUR) tarafından yayımlanan rapora göre, üniversitelerin başarılı olmasını 6 başlık altında toplanıyor.

İşte, bir üniversitenin dünya çağında başarı kazanmasının koşulları...

EĞİTİMİN KALİTESİ

Uluslararası ödül ya da madalya kazanmış mezunların sayısının üniversitenin mezun sayısına oranı önemli bir etken olarak karşımıza çıkıyor.





MEZUNLARIN İSTİHDAM EDİLMESİ

Dünyadaki önemli firmaların CEO pozisyonlarında bulunan üniversite mezunlarının toplam mezun sayısının okulları bittikten sonraki iş hayatının başarılı geçmesi başarıyla doğrudan iniltili.

ÖĞRETİM KADROSUNUN KALİTESİ

Üniversite öğretim üyelerinden uluslararası ödül ya da madalya kazanmış olması, söz konusu üniversiteyi dünyada daha tanınır hale getiriyor.





ARAŞTIRMA SAYISI

Üniversitede çalışmalarda bulunan bilim insanlarının uzmanı oldukları alan hakkında yaptıkları araştırma sayısı ve bu araştırmaların belli otoriteler tarafından kabul görmesi üniversite başarısı için önemli bir koşul.

ETKİ

Hazırlanan araştırma yazılarının uluslararası dergi ve gazetelerde yayımlanması ve bilim dünyasının bu yayınlardan haberdar olması.

REFERANS SAYISI

Akademisyenlerin makelelerini yazarken göstermiş oldukları kaynak, referanslar yapılan araştırmanın güvenirliğini arttırıyor.

İLK 500'DE TÜRK ÜNİVERSİTESİ YOK

2018 yılı itibarıyla ilk 500 üniversite arasında hiçbir Türk üniversitesi bulunmuyor.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), 2014'de 396'ncı sırada yer alarak ilk 500 üniversite içine girebilmiş tek kurum iken 2018 yılında 200 sıra gerileyerek 596'ncı sıraya düşmüş görünüyor.

BU YILIN BAŞARILI 10 ÜNİVERSİTESİ

2018 yılında dünyadaki en başarılı ilk on üniversiteyi 2014'deki yerleriyle kıyaslanmış biçimde görebiliriz. Tabloya göre dünyadaki en kaliteli ilk on üniversitenin sekizi ABD'de, ikisi de İngiltere'de bulunuyor.





VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN DURUMU

Genel olarak bakıldığında 2014 yılına göre 2018 yılında ilk 1.000 üniversite arasına giren Türk üniversitelerinin sayısındaki artış ve sıra yükselişleri olumlu bir gelişmeye işaret etse de yeterli değil.

Listede dikkati çeken bir başka konu da vakıf üniversitelerinin durumu. Türk üniversiteleri arasında vakıf üniversitesi olarak sadece Bilkent Üniversitesi ilk 1.000 üniversite arasında yer alıyor. 2014'den 2018'e sırasını yükseltmeyi da başarmış bulunuyor.

2017 BAŞARILI ÜNİVERSİTELER

2017 yılı itibariyle ekonomi, işletme, finans ve siyaset bilimi eğitimi açısından ilk ona giren üniversiteler arasında önemli okullar yer alıyor. Bu dallarda ABD üniversitelerinin büyük üstünlüğü olduğu görülüyor.





4 YILLIK TABLO

Dünya üniversiteleri sıralamasında ilk 1.000 üniversite arasında Türkiye'den 13 üniversite yer alıyor. 2014 yılında ilk 1.000 üniversite arasında Türkiye'den 10 üniversite yer alıyordu.