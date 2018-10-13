Bu kapsamda değerlendiriciler, pilot üniversitelerin hazırlık okullarının öğrencilerine İngilizce okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini kazandırma yöntemlerini gözlemleyecek

HAZIRLIK OKULLARI İÇİN DEĞERLENDİRME

Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesini yapan Yükseköğretim Kalite Kurulunca (YÖKAK), bu yıl ilk kez belirlenen pilot üniversitelerin İngilizce hazırlık okulları değerlendirilecek.

YÖKAK'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Kalite Kurulu ve British Council iş birliği ile "İngilizce Hazırlık Okulları Dış Değerlendirme Programı" geliştirildi.

Program kapsamında, değerlendirme takımlarında yer alacak 30 değerlendirici adayına, YÖKAK Toplantı Salonunda değerlendirici eğitimi verildi.

PİLOT ÜNİVERSİTELER

Eğitim programının açılışında konuşan YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, yabancı dil eğitimine belirli standartların getirilmesinin, ülkenin öncelikli hedeflerinden olduğunu belirterek, bu doğrultuda geliştirilen uygulama ve süreçlerin gözlemlenmesi gerektiğini ifade etti.

Pilot üniversitelerin İngilizce hazırlık okullarının, belirlenen kriterler çerçevesinde değerlendirileceğini kaydeden Elmas, bu kapsamda değerlendirici adaylarının eğitiminin önemini vurguladı.

EĞİTİM PROGRAMI

Eğitimde, değerlendirici adaylarına, değerlendirme sürecine yönelik oluşturulan kılavuz ve kriterlerle ilgili bilgi verilerek, programın detayları paylaşıldı. Ayrıca adaylar, saha ziyaretleri öncesinde, sırasında ve sonrasında üstlenecekleri görev ve sorumluluklarla ilgili bilgilendirildi.

"İngilizce Hazırlık Okulları Dış Değerlendirme Programı" kapsamında oluşturulacak değerlendirici takımlar, saha ziyaretlerini 26-30 Kasım'da yapacak.

Değerlendiriciler, saha ziyaretleri sırasında pilot üniversitelerin, öğrencilerine, İngilizce okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini kazandırma yöntemlerini değerlendirecek.

Değerlendirme sonuçları rapor halinde YÖKAK'a sunulacak. Daha sonra, "İngilizce Hazırlık Okulları Geri Bildirim Raporu" hazırlanacak ve raporun son hali YÖKAK ve ilgili İngilizce hazırlık okulunun internet sayfasında yayımlanarak kamuoyuyla paylaşılacak.

BU YIL İLK KEZ UYGULANACAK

Bu yıl ilk kez uygulanacak program kapsamında, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Karabük Üniversitesi, Koç Üniversitesi, ODTÜ ve Sabancı Üniversitesi'nin İngilizce hazırlık okulları pilot olarak seçildi.