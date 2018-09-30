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Üniversitelerin kalitesi öğrencilere de sorulacak

Yükseköğretim Kalite Kurulunca (YÖKAK), Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarının değerlendirmesini yapmak üzere kurulan değerlendirici takımlarına ilk kez öğrenciler de dahil edilecek.

Haber Merkezi | 30.09.2018 - 12:05..
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Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), tarafından yürütülen ve Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında üniversitelerin 5 yılda en az bir kez girmeleri gereken Kurumsal Dış Değerlendirme Programı'nın değerlendirici takımlarında öğrencilerin de görev alması kararlaştırıldı.

61 ÖĞRENCİYE EĞİTİM VERİLDİ

Bu kapsamda, YÖK'te düzenlenen Öğrenci Değerlendirici Eğitimi Programı ile değerlendirici takımlarında yer alacak 61 öğrenciye eğitim verildi. Eğitimlerini tamamlayan öğrenciler 5-8 kişilik takımlarda görevlendirilecek.

Üniversitelerin kalitesi öğrencilere de sorulacak

PROGRAMLARA KATKI

Böylece, takımlarda, yükseköğretim kurumlarından kalite güvencesi alanında deneyimli akademik ve idari çalışanların yanı sıra ilk kez öğrenciler de yer alacak. Öğrenciler, üniversitelerdeki eğitim öğretim süreçleri, öğrenme kaynakları ve yaşam alanlarını değerlendirerek programa katkı sağlayacak.

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