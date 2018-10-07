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Üniversitelerin yabancı dil muafiyet sınavı için çalışma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversitelerin yabancı dil muafiyet ve yeterlilik sınavlarının ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılabileceği yönündeki açıklamalarının ardından çalışma başladı.

Haber Merkezi | 07.10.2018 - 08:55..
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018-2019 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, yabancı dil eğitimi konusunda merkezi bir standart oluşturulmasının önemini vurgulamış, bu amaçla üniversitelerin yabancı dil muafiyet ve yeterlilik sınavlarının Ölçme Seçme Ve Yerleştirme merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılabileceğini ifade etmişti.

Üniversitelerin yabancı dil muafiyet sınavı için çalışma

ÖN ÇALIŞAMALAR BAŞLADI

ÖSYM, yaptığı açıklamada, "ÖSYM olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarının hemen akabinde konuya ilişkin gerekli ön çalışmalar başlatılmıştır. Bu hususta Sayın Cumhurbaşkanımızdan konuya ilişkin doğrudan bir talimat geldiğinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ile koordineli bir şekilde çalışarak, gerekli tüm hazırlıklarımızı en kısa sürede başlatacağız." değerlendirmesinde bulundu.

ÖSYM yetkilileri, yabancı dil alanlarında 12'si e-Sınav, 3'ü basılı sınav olmak üzere, 25 farklı dilde her yıl 200 binin üzerinde adayın katıldığı toplam 15 sınavı başarıyla gerçekleştirdiklerini vurguladı.

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