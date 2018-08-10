Üniversiteli adaylarına tercih uyarısı

Üniversite tercihleri devam ederken, adayları da tercih heyecanı sardı. Eğitim Uzmanı Elçin Tün, üniversite tercihi yapmaya hazırlanan öğrencilere doğru tercih yapmaları konusunda önerilerde bulundu.

SAYGIN MESLEK VURGUSU

Velilere de çağrı yapan Elçin Tün, "Veliler saygın meslek kavramını oluşturmuşlar; ama öyle bir kavram yok. Bu sebeple de hukuk ve tıp bölümlerini revaçta görüyorlar. Meslekleri çocuklara denetmemiz sebebiyle çocuklar tercih yaparken hangisinde başarılı olacaklarını anlayamıyorlar. Çocuklarımıza meslekleri tanımaları için yöntemler buluyoruz, meslekleri tanımaları için yardım ediyoruz ya da o mesleklerdeki insanlarla görüştürüyoruz." dedi.

MESLEK SEÇİMİ NASIL OLMALI

Elçin Tün, "Ama çocuk meslek seçerken birinci olarak puanı, sıralamayı bir kenara koyup hayatta ne yapmak istediğini öğrenmemiz gerekiyor. Mesela aşırı duygusal ve duygularını kontrol edemeyen bir kişi doktorluk yapamaz çünkü her ölümden sonra ağlar. Bu da bütün hayatının depresyonla geçmesi demektir" diye konuştu.

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ BÜTÜNLÜĞÜ

Öğrenciyi en iyi tanıyan kişinin öğretmen olduğunu ifade eden Elçin Tün, "Öğretmenlik stand up’tır. Cem Yılmaz çıkar konuşur, karşısındaki herkes güler. Kimse not almaz ama herkes öğreniyor. Eğlenceli anlatıyor çünkü sahnede. Bu tip öğrencilere de öğretmen olsun diyoruz. Yönetici olmanın esası en çok bağıran olmaktır. Öğretmenler olarak biz öğrencilerimizin 12 yıllık eğitim hayatlarında meslek tanıtımlarına önem vermeliyiz. Avrupa’da böyle. Öğrenciler hakkında eğitim hayatının her döneminde dosyalar hazırlıyoruz ve çocukların özel yeteneklerine önem veriyoruz çünkü biz ortalama 8 saatimizi çocuklarla geçiriyoruz. Kimse öğrencileri bir öğretmenden iyi tanıyamaz." ifadelerini kullandı.



