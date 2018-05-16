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Üniversiteli anneler mezun olma sevincini yaşadılar

Erzurum'da, annelerin bilgi ve birikimlerinin güçlendirilmesi amacıyla uygulamaya konulan Anne Üniversitesi Projesi kapsamında, anne öğrenciler kep attılar.

AA | 16.05.2018 - 10:02..
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Proje kapsamında annelere 2 aylık eğitim sürecinde öğretim görevlilerince girişimcilik ve örnekleri, aile içi iletişim, kadına yönelik şiddetin nedenleri, ailenin eğitimdeki rolü, kadının yasal hakları, kadın sağlığı ve çocuk gelişimi ile kadın derneklerinin tanıtımı konularında eğitim verildi.

Üniversiteli anneler mezun olma sevincini yaşadılar

"ÖĞRENCİLİK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"

Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Medine Güllüce, "Gönül isterdi ki bizler de birlikte olalım. Karşımda oturanlar anne ama kürsüde değil orada oturdukları sürece bizim öğrencilerimiz. Dolayısıyla hepiniz biraz öğrencisiniz. Öğrencilik güzel şey, o sıralarda oturmak, hocayı dinlemek, kaygısız bir şekilde kendini derse vererek zaman geçirmek aslında arkaya baktığınızda çok güzelmiş. Sizler de eminim o güzelliği tattınız" dedi.

Üniversiteli anneler mezun olma sevincini yaşadılar

"ÖZGÜVENİM ARTTI"

Anne Üniversitesi Projesi öğrencilerinden 48 yaşındaki üç çocuk annesi Suna Sevinç, "Hocalarımızla olan iletişimimizin verimli ve eğitici olması sebebiyle her haftayı iple çektim. Eğitim süresince hayata farklı bir açıdan bakmayı ve kendi haklarımı daha iyi savunmayı öğrendim. Bunların sayesinde özgüvenim arttı. Bugün ben ve arkadaşlarım bu mutlu günümüzü sizlerle paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. Bu vesileyle emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Üniversiteli anneler mezun olma sevincini yaşadılar

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