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Üniversiteli Cem, Merkür'ün ardından Venüs heykeli yaptı

Anadolu Üniversitesi öğrencisi Cem Özkan, Merkür'den sonra 5 bin hurda parçadan oluşan 'Venüs' ismini verdiği ikinci büyük eserini oluşturdu.

AA | 17.04.2018 - 17:32..
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Üniversiteli Cem, Merkür'ün ardından Venüs heykeli yaptı

Eskişehir'de bir atölyede hurda malzemelerden metal heykeller yapan ve eserlerini sosyal medya aracılığıyla paylaşan 25 yaşındaki Cem Özkan, birçok sanatseverin ilgisini çekmeyi başardı.

5 AYDA TAMAMLANDI

Merkür adındaki 7 bin metal parça kullanarak ortaya çıkardığı metal at ile boğa eseri, 8-12 Kasım 2017'de Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda sanatseverlerin beğenisine sunan Özkan, 5 aylık çalışma sonunda 5 bin hurda demirden, doğanın enerjisini ve hareketini göstermek için iş makinelerinde bulunan bar basınç borularını da kullandığı Venüs isimli atını oluşturdu.

Üniversiteli Cem, Merkür'ün ardından Venüs heykeli yaptı

SANATSEVERLERİN BEĞENİSİNE SUNULDU

Sanatseverlerce beğenilen Merkür ve Venüs'ün yanı sıra boğa, astronot, el, savaşçı, gemi gibi birbirinden farklı, görkemli metal heykellerini ilk kez bir arada 15-18 Mart'ta Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Sarayında izlenime sunan Özkan'ın eserleri yoğun ilgi görüyor.

Üniversiteli Cem, Merkür'ün ardından Venüs heykeli yaptı

"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTIM"

Cem Özkan, "Gecemi gündüzümü metal üzerine harcadım. Metal bir malzemeyi gördüğümde neyi nerede kullanacağım zihnimde hemen canlanıyor. Küçük notlar alıyorum.

Bir tasarım yapmıyorum çünkü tasarımın beni kısıtladığına inanıyorum. Kafamda parçaları bir yere koyduğumda hemen gelip işe başlıyorum. Ne kadar fikir sahibi olduğumu görmek için ilk metal atım Merkür'ü yaptım.

Üzerinde çalıştığım her eser bana yeni bilgiler öğretiyor. Yanımda bir eğitici olmamasına rağmen yaptığım büyük işler bana önemli katkı sağlıyor. Daha sonra tasarladığım Venüs'te, Merkür'ü yaptığım parçaların yanı sıra iş makinelerinde bulunan bar basınç borularını kullandım. Bu borularda eserlerimde hareketi daha iyi göstermeyi planladım" şeklinde konuştu.

Üniversiteli Cem, Merkür'ün ardından Venüs heykeli yaptı

Cem Özkan'ın diğer haberi için tıklayın,

Üniversiteli Cem, hurdalardan heykel yapıyor


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