Üniversiteli Elif, Güney Kore’de yüksek lisans yapacak

Güney Kore hükümetinin her yıl verdiği bursa başvuran ve Türkiye’den seçilen 18 öğrenciden biri olan İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Ilgaz Elif Göcen, altı asil öğrenci arasında yer aldı.

KORECE ÖĞRENDİ

Mimarlık alanında nitelikli eğitim veren Seul Ulusal Üniversitesi, Kore Üniversitesi ve Ewha Kadın Üniversitesi’ne başvuran Elif Göcen, üç kurumdan da kabul aldı. Elif Göcen, Seul Ulusal Üniversitesi’ni tercih etti. Asya kültürünün ilgisini çektiğini, Avrupa’ya kıyasla yeniliğe daha açık olduğunu belirten Elif Göcen, "Eğitimim sırasında bir yıl boyunca Korece öğrendim. Ardından da Kore’de bir aylık yaz okuluna katıldım. Kore’deki tarihi ve gelişimi yakından inceleme fırsatı buldum. İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde uluslararası yeterlilikte bir mimarlık eğitimi aldım. Bundan sonra da Güney Kore’deki olanakların beni en iyi şekilde geliştireceğine inanıyorum." dedi.

MİMARLIK ALANINDA ÇALIŞMALARA DEVAM EDECEK

Başvurduğu üniversitelerin dünya çapında ilk 100 kurum arasında yer aldığını, Güney Kore’de bir yıl boyunca farklı bir kentte dil eğitimi alacağını sonrasında Seul’de yüksek lisans eğitimine başlayacağını belirten Elif Göcen, kent tasarlama alanında eğitimini tamamlayacağını söyledi. Başarılı öğrenci Göcen, Güney Kore’de deneyim kazandıktan sonra Türkiye’de mimarlık alanında çalışmalarını sürdürmek istediğini de anlattı.