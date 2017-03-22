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Üniversiteli genç kalp krizinden yaşamını yitirdi

Kastamonu'da ailesiyle birlikte kaldığı evde kalp krizi geçiren 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Onur Çetinkaya yaşamını yitirdi.

22.03.2017 - 00:36
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Taşköprü ilçesinde ailesiyle birlikte oturan Kastamonu Üniversitesi Taşköprü Meslek Yüksekokulu Paramedik Bölümü 1'nci sınıf öğrencisi Onur Çetinkaya, akşam saatlerinde bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi tarafından Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, burada yapılan müdahalenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Çetinkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çetinkaya'nın yaşamını yitirdiği haberi üzerine yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.


Üniversiteli genç kalp krizinden yaşamını yitirdi
Üniversiteli genç kalp krizinden yaşamını yitirdi

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