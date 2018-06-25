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Üniversiteli kardeşlerin başarısı

Bülent Ecevit Üniversitesi'nde aynı bölümde okuyan abla ve kardeşin azmi başarı getirdi.

İHA | 25.06.2018 - 15:05..
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı MYO Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü önceki gün mezunlarını verdi. 23 yaşındaki Derya Kesgin ve 28 yaşındaki ablası Ayten Kuyumcu ise mezuniyet törenine damga vurdu.

DİPLOMALARINI ALDILAR

İki yıl aynı sırada oturup aynı bölümde okuyarak birbirlerine moral olan abla kardeşin azmi, adeta çevrelerine örnek oldu. Derya Kesgin, bölüm birinciliğini elde ederken ablası Ayten Kuyumcu ise bölüm ikincisi olarak mezuniyet diplomalarını aldılar.

Üniversiteli kardeşlerin başarısı

"BİRBİRİMİZE İNANDIK"

Ablası Ayten Kuyumcu ile birlikte üniversite sınavını kazandıklarını ve aynı okuldan derece ile birlikte mezun olduklarını ifade eden Derya Kesgin, “23 yaşındayım. Bu zamana kadar 3 tane üniversite okudum. En sonuncu üniversitemde okul birincisi oldum. Her zaman derece elde etmeyi çok istedim hedefim belliydi, hep inandım kendime, hep birinci olmak istedim. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde iş bulacağımı düşünüyorum. Ablam ile aynı dönem sınava girdik, aynı üniversiteyi kazandık, aynı okuldan birinci çıktık. Aynı sırada oturduk, aynı anda okuldan mezun olduk. Öğretmenlerimiz bize çok destek oldu, her zaman arkamızda oldular. Hep inandık ablamla birbirimize" dedi.

Üniversiteli kardeşlerin başarısı

"OKUMAK İÇİMDE HEP BİR AŞKTI"

8 yıllık evli olduğunu ve 5 yaşında bir çocuğu olmasına rağmen içindeki eğitim aşkının dereceyle sonuçlandığını anlatan abla Ayten Kuyumcu ise "28 yaşındayım ve 8 senelik evliyim. Mutlu bir evliliğimden 5 yaşında bir çocuğum var. Okumak hep içimde bir aşktı ve bu aşkı öldürmedim. Bunu da zaten dereceye yansıttım. Eşimle üniversite sınavına hazırlanırken tanıştık. Ama bazı sebeplerden dolayı okuyamadım. Tabii şu an buraya gelmek kolay olmadı. Çok zorluklar çekerek bölüm ikincisi oldum. Her zaman destekçim eşim ve ailemdi. Kız kardeşimle beraber üniversiteye gitmeyi düşündük. Sınavları kazanıp aynı okula, aynı bölüme başladık. Kardeşimle beraber çok güzel 2 senemiz geçti, birbirinden güzel anılarımız oldu. Arkadaşsınız ama arkadaşlıktan öte kız kardeşimle aynı okulda okumak çok güzel bir duygu, herkese nasip olmaz. Bu yüzden birbirimizin dersleri kötü gitse, çalışmak istemese, birimiz diğerine destek olurdu." şeklinde konuştu.

Üniversiteli kardeşlerin başarısı


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