Mersin Üniversitesi’nde hemşirelik bölümünde okuyan 20 yaşındaki Zelal Topçul’u kolundan tutarak zorla araçtan indirip kaçıranların uzaktan akrabaları olduğu belirtildi. Zelal Topçul’u kaçıran akrabasının daha önce genç kızla evlenmek istediği ancak Topçul’un kabul etmediği öğrenildi.

ZELAL'İ 6 KİŞİ KAÇIRDI

Olaydan sonra Mardin'den gelen baba Yusuf Topçul, Kazanlı Polis Merkezi'ne gelerek şikayetçi oldu. Baba Topçul, kızını kaçıranların 6 kişi olduğunu ifade ederek, “Bunlardan ikisi amca oğulları, 4 kişi de onların çete arkadaşları. Dün öğlen 14.30 sıralarında oluyor. Kızım üniversitede hemşirelik bölümünü okuyor. Onunla teyzesi hafta sonu tatilinde amcasının evlerine geliyorlar. Dün öğle 14.30 gibi minibüse binip, geri dönüyorlar. O esnada tabii ki bunu yapanlar bir gün önceden plan yapmışlar. Şahıslar 2 tane arabayla, bir kişi de minibüsü ileride durdurmak için araca biniyor. Köyün hemen çıkışında minibüsün içindeki şahıs aracı durdurarak, inmek istediğini söylüyor. Zaten o sırada şahıslardan biri arabayla minibüsün önünü kesiyor. Sonra 5-6 kişi bir andan arabanın içine girip, kızı zorla kolundan tutarak, sürükleye sürükleye arabaya atıp kaçırıyorlar." dedi.

"BU GÖNÜL İŞİ TEK TARAFLI"

Dünden beri kızını aradıklarını kaydeden Topçul, "Geçen sene kaçıran şahıslardan biri zarf atar gibi 'kızı bana verin' demişti. Kızda liseden yeni mezun olmuştu ve üniversite kazanmıştı. Olmayacağını, bir daha böyle bir konunun açılmamasını istedim. Benden umut kesti o da gitti zorla kızımı kaçırdı. Bu gönül işi tek taraflı. Ben Mardin Kızıltepe'de oturuyorum. Bunu duyar duymaz buraya geldim. Kızımın sağlık durumuyla ilgili bir bilgimiz yok. Dünden beri polis arkadaşlar arıyorlar, onlar da çok yardımcı oldular. Şu ana kadar bir izlerine rastlanmadı. Şahıslardan şikayetçiyiz." diye konuştu.

Topçul, şahıslardan D.T. ve N.T. isimli şahısların amca oğulları olduğunu dile getirdi.

Üniversiteli kızı minibüsten zorla indirip kaçırdılar VİDEO