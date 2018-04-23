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Üniversiteli yetimlere burs desteği

Genç İHH, Yetim Eğitim Bursu projesiyle 23 ülkeden 1000 yetimin üniversite eğitimlerine destek olmayı hedefliyor.

Haber Merkezi | 23.04.2018 - 16:16..
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Dünyada her 4 kişiden biri eğitim olanaklarına ulaşamıyor. Maddi imkansızlıklar, altyapı yetersizliği, eğitimsizlik… Tüm bunlar yoksul ülkelerdeki insanların hayatını ve geleceğini olumsuz etkilemekle kalmıyor, bu insanları uluslararası güçlerin insanlık dışı sömürülerine de maruz bırakıyor. Savaş ve krizler ise bu sömürüye hizmet ediyor. Bu sömürüye maruz kalanların başında hiç şüphesiz yetimler geliyor. Misyoner kuruluşlar, organ mafyaları, fuhuş çeteleri ve terör örgütleri ise savunmasız kalan yetimlerin karşılaştığı tehlikelerden birkaçı.

Üniversiteli yetimlere burs desteği

DESTEĞE İHTİYAÇ DUYUYORLAR

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın dünya üzerinde bakımını üstlendiği yaklaşık 90 bin yetimin birçoğu 18 yaş altında. İHH’nın 2007 yılında geliştirdiği Yetim Sponsorluk Sistemi vesilesiyle bu yetimlerin eğitim, sağlık, gıda, kıyafet ve barınma ihtiyaçları karşılanıyor. Fakat 18 yaşını doldurmuş, üniversite veya medresede eğitim gören binlerce genç yetim kendi ayakları üzerinde durmaya hazır değil. Yetim gençler meslek sahibi oluncaya kadar desteğe ihtiyaç duyuyor.

18 yaşından büyük yetimlerin eğitim olanaklarına sahip olabilmeleri ve gerekli desteğe ulaşabilmeleri için Genç İHH kolları sıvadı. Genç İHH, Yetim Eğitim Bursu projesiyle 23 ülkeden 1000 yetimin üniversiteeğitimlerine destek olmayı hedefliyor.

Üniversiteli yetimlere burs desteği

"YETİMLERİMİZ KAÇIRILIYOR"

Proje detaylarına ilişkin açıklama yapan Genç İHH Başkanı Fatih Yazıcı, “Dünyada 400 milyon yetim bulunuyor. 200 milyon yetim ise sokaklarda yaşıyor” dedi. Fatih Yazıcı, yetimlerin organ ve fuhuş mafyaları tarafından kaçırıldıklarını, satıldıklarını ya da okul çağlarında boylarından büyük silahlarla savaşmaya zorlandıklarını ifade etti.

Yazıcı’nın açıklamaları şöyle: "İHH olarak 2007-2017 yılları arasında Yetim Sponsorluk Destek Sistemi sayesinde gönül coğrafyalarımızda daha fazla yetim kardeşimize ev sahipliği yaptık. Şimdi de Genç İHH olarak Yetim Eğitim Bursu çalışmamızlafarklı coğrafyalarda ve birbirinden farklı hikayelerde aynı rolü paylaşan yetim kardeşlerimize üniversite hayatlarında destek olmayı hedefliyoruz. ‘Türkiyeli Gençlerden Dünyaya Kardeşlik Ağı’ sloganıyla çıktığımızbu yolda şu ana kadar 149 yetim kardeşimizin ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyeye ulaştık. Genç kardeşlerimizin destekleriyle inşallah en kısa zamanda bunu bine tamamlayacağız.” dedi.

Üniversiteli yetimlere burs desteği

YETİMLERE DESTEK OLMAK İÇİN

Yetim Eğitim Bursu ile bir kişi, aile, kurum, arkadaş grubu veya sınıf projeye katkı vererek yetimlerin masraflarını karşılanmasına katkı sağlayabiliyor. Hayırseverler, 23 ülkedeki bin yetimin geleceklerine umut olmak için bütün operatörlerden YETİMBURS yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL, 4072’ye göndererek 16 TL bağışta bulunabilir. Daha fazla bağış yaparak yetimlerin ellerinden tutmak isteyen hayırseverler ise İHH’nın banka hesaplarından projeye destek verebilirler.

Üniversiteli yetimlere burs desteği

Üniversiteli yetimlere burs desteği

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