Üniversiteliler ilk yemeği rektörle yedi

1 Terörden temizlenen Cizre'nin yeni yüzü Şırnak'ın Cizre ilçesi, terör operasyonlarıyla huzur ve güven ortamının sağlanmasının ardından, Dicle Nehri'nin ıslah projesinin de tamamlanmasıyla birlikte yeni bir görünüme kavuştu.

2 Bakan Varank, Hürkuş'un deneme uçuşuna katıldı 11 dakikalık deneme uçuşunun ardından açıklamalarda bulunan Bakan Varank, Hürkuş ile gurur duyduğunu söyledi.

3 Rusya dün düşen uçakla ilgili soruşturma başlattı Rusya dün Suriye'de düşürülen uçakla ilgili soruşturma başlattıklarını açıkladı.

4 Meslek liselerinden ekonomiye 217 milyon liralık katkı Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezlerinde geçen yılki üretimden 217 milyon lira gelir elde edildi.

5 Ticaret Bakanı yerli üretim logosunu tanıttı Tanıtımı yapılan yerli üretim logosu, bir firmanın 'el sıkışma' logosuyla neredeyse aynı.

6 Karius: Kadıköy'de atmosferden etkilenmem Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, Fenerbahçe derbisinde Kadıköy'deki atmosferden etkilenmeyeceğini ifade etti.