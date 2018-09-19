Üniversiteliler ilk yemeği rektörle yedi

Prof. Dr. Mustafa Çalış, üniversite yemekhanesindeki ilk yemeğini öğrenci yemekhanesinde, öğrencilerle birlikte yedi. Öğlen yemeğinde öğrencilerle bir araya gelen Çalış, gençlerin istek ve önerilerini dinledi.
"KAPILARIMIZ ÖĞRENCİLERE HER ZAMAN AÇIK"
Öğrencilerin isteklerine kulak verdiklerini belirten rektör Mustafa Çalış, "Üniversitemizdeki öğrencilere en iyi şekilde eğitim vermenin yanında, sosyal ve kültürel anlamda sürekli yanlarında olacağız. Kapılarımızı öğrencilere sürekli açık tutacağız" dedi.