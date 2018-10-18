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Üniversitelilerden duruş bozukluğuna uyarı veren cihaz

Karabük Üniversitesi Tıp Mühendisliği Bölümü mezunu 5 arkadaş, postür (duruş) takip ve uyarıcı cihazı adını verdikleri, kişinin duruşunu bozduğu anda uyarı veren bir cihaz geliştirdi.

AA | 18.10.2018 - 11:29..
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Samsun'da TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca düzenlenen üniversite öğrencileri bölge yarışmasında birinci olan proje, Ankara'da gerçekleştirilecek finallere katılmaya hak kazandı.

Cihaz hem fiziksel titreşimle hem de mobil uygulamadan görsel bildirimle uyarıyor. Omurga boyunca sensörler yerleştirildi, bu sensörlerden alınan verileri derleyerek sonuca varıyor.

ANNELERİN GÖREVİNİ YERİNE GETİRİYOR

Projede yer alan Deniz Varan Demirhan: "Annelerimizin 'Oğlum, kızım dik dur' uyarılarını bu cihaz yapıyor. Yani bu cihaz bir nevi annelerimizin görevini üstleniyor" dedi.

Üniversitelilerden duruş bozukluğuna uyarı veren cihaz

FİNALE KALDILAR

Projeleri ile önce il birincisi olan, ardından Samsun'da TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca düzenlenen üniversite öğrencileri bölge proje yarışmasına katılan proje ekibi, burada da "Tekno girişimcilik" kategorisinde birincilik elde ederek Ankara'da 12-15 Kasım'da gerçekleştirilecek finallere gitmeye hak kazandı. Prototip aşamasında olan cihaz, yaklaşık 2 bin 500 liraya mal edildi.

Üniversitelilerden duruş bozukluğuna uyarı veren cihaz

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