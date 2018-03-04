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Üniversitelilerden 'Hava Savunma Robotu'

Konya'da Selçuk Üniversitesi öğrencileri tarafından yapılan ve cep telefonu yazılımıyla kontrol edilebilen HSR, havada tehdit unsurlarını tespitinin ardından üzerindeki roketle imha edebiliyor.

AA | 04.03.2018 - 12:11..
  1. Haberler
  2. Teknoloji

SÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Mehmet Şen, Mustafa Ekmen ve Muhammed Ali Baygın, robot sistemleri üzerine çalışma başlattı.

Öğrenciler, bir yılın sonunda 6 tekerleği olan ve görüntü işleme yazılımı sayesinde yaklaşık 70 bin metrekare alanda tarama yaparak gördüğü hareketli nesneyi imha edebilen robot üretti.

CEP TELEFONU YARDIMIYLA İMHA EDİLEBİLİYOR

HSR, üzerindeki kameralar sayesinde belli aralıklarla çevresinin fotoğrafını çekerek cep telefonuna gönderiyor. İstenildiği takdirde de tarama yapılan alandaki bir nesne, cep telefonu yardımıyla imha edilebiliyor.

Üniversitelilerden 'Hava Savunma Robotu'

Belirlenen koordinatlar girildikten sonra otomatik olarak hareket eden HSR, enerjisini taşıdığı bataryanın yanı sıra üzerindeki güneş panelleriyle de sağlayabiliyor.

Tehlikeli bölgelerde güvenlik güçlerine katkı sağlaması amaçlanan robotun, yetenek ve özellikleriyle savunma sanayisinin ilgisini çekmesi bekleniyor.

"BU ROBOTU GELİŞTİREREK DAHA GÜZEL İŞLER YAPACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

Öğrencilerden Mehmet Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, robotu bitirme tezi için tasarladıklarını söyledi. Şen, robotun 6 tekerlekli olmasından dolayı engebeli arazide kolay hareket ettiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın son günlerde insansız tank ve insansız kara araçlarının öneminden bahsettiğini görüyoruz. İnşallah bizim yaptığımız bu araç da sınırda olsun, tehlikeli ve sıcak bölgelerde olsun Mehmetçik'in yardımına koşacak. Kullanım alanlarını artırılabileceğimiz gibi, robotun üzerinde taşıdığı roketin büyüklüğünü de işlev göreceği yere göre değiştirmek mümkün."

Üniversitelilerden 'Hava Savunma Robotu'


Aracın üzerinde bulunan güneş panellerinin hareket ettiğini ve tam zamanlı güneş enerjisinden yararlandığını anlatan Şen, şunları kaydetti:

"Böylece enerjinin yani bataryanın daha uzun süre kullanılmasını sağlıyoruz. Saatte 30 kilometre hız yapabilen aracımızın işlevi itibarıyla envantere girmesini istiyoruz. İleride bu robotu geliştirerek daha güzel işler yapacağımıza inanıyoruz. İnşallah bu tür araçların Mehmetçik'e çok fayda sağlayacağını düşünüyoruz."

Üniversitelilerden 'Hava Savunma Robotu'

Üniversitelilerden 'Hava Savunma Robotu'

Üniversitelilerden 'Hava Savunma Robotu'


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