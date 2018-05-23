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Üniversitelilerden ilkokullara İngilizce dersi

Amasya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği öğrencileri topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında üniversite personelinin çocuklarına İngilizce kursu verdi.

DHA | 23.05.2018 - 09:45..
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Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3'üncü sınıf öğrencileri, topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında başlattıkları projeyle üniversite personelinin çocukları için İngilizce kursu düzenledi.

"KURSTAN ÇOK MEMNUN KALDIM"

Kursa katılan ilköğretim öğrencisi Yağmur Balcı, "Kursumuzdan çok memnun kaldım, derslerime çok büyük katkı sağladı. Bence seneye de devam etmeli. Matematik, Türkçe gibi derslerden de kurslar olsa da güzel olurdu. Derste daha çok yazarak değil oyun oynayarak eğlendim. Hocalarımdan da memnunum" dedi.

Üniversitelilerden ilkokullara İngilizce dersi

"ÇOK DOĞRU BİR PROJE"

Öğrenci velisi Neslihan Öz ise, "Kursa giderken oğlumun çok mutlu olduğunu görmek bu projenin ne kadar doğru olduğunun kanıtı. Daha önce ufak çaplı İngilizce kursularına katılımını sağlamıştım. Fakat hiç sevmedi ve gitmek istemedi. Çocuğumun ilgisini kurstaki öğretmenlerin sürekli artan ilgisine ve İngilizceyi eğlendirerek öğretmelerine bağlıyorum. Kursumuzun gelecek sene de devam etmesini rica ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"ÖĞRENCİYİ MERKEZE BİR EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ VAR"

Amaçlarının İngilizceyi sevdirmek olduğunu belirten ders danışmanı Öğretim Üyesi Dr. Betül Bal Gezegin,"Derslerimiz çağdaş dil eğitimi yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrenciyi merkeze alan bir anlayışla ilerliyor. Çalışan personel velilerimiz bu projeden çok memnun kaldıklarını ve devam etmesini istediklerini söyledi. Emeği geçen tüm gönüllü öğretmen adaylarına ve etkinliği destekleyen yetkililerimize teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

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