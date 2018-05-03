Üniversitelilerden köy çocuklarına yardım

Amasya Gümüşhacıköy Hasan Duman Meslek Yüksekokulu öğrencileri, proje kapsamında toplanan kitap ve oyuncakları Kızılca köyü ve Çalköyü ilkokullarındaki öğrencilere hediye etti.

ÇOCUKLARLA OYUN OYNADILAR

Oyuncak ve kitapları çocuklara veren üniversiteliler, bir süre onlarla oynayarak vakit geçirdi. Gümüşhacıköy Hasan Duman Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Kemal Öztürk, proje kapsamında hem köy çocuklarının yüzünün gülmesinin hem de üniversite öğrencilerine sorumluluk bilinci aşılamanın hedeflendiğini söyledi.

"YAŞ GRUBUNA HİTAP EDEN KİTAPLARI TERCİH EDİYORUZ"

Yusuf Kemal Öztürk, "Kampanyaya katılanlardan isteğimiz, şiddet çağrışımı yapmayan oyuncakları bize ulaştırmalarıydı. Eğitici oyuncakları tercih ediyoruz. Toplanan oyuncaklar ve çeşitli yaş grubuna hitap eden kitapları öğrencilerimize veriyoruz. Kampanyaya destek veren öğrencilere, akademik ve idari personelinin yanı sıra hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.



