Üniversitelilerden öğrenciler için yardım kampanyası

Kastamonu Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Yudum Kırmızı, eğitim fakültesinin eski mezunlarının ilettiği, öğretmenlik yaptıkları okullardaki ihtiyaçları öğrencileriyle paylaştı.

"OKUMAYAN KALMASIN"

Bunun üzerine Türkçe Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencileri "Okumayan kalmasın" adıyla yaklaşık 15 gün önce yardım kampanyası başlattı.

EL BİRLİĞİ İLE YARDIM EDİYORLAR

Kübra Bayraktar, Kars ve Cizre'de öğretmenlik yapan fakültenin eski mezunlarının, öğrencileri için destek istediklerini söyledi. Bunun üzerine oradaki öğrenciler için yardım kampanyası başlatmaya karar verdiklerini dile getiren Bayraktar, "İhtiyaç sahibi öğrenciler için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Öğrencilerin bir kaleme, bir silgiye bile ihtiyacı var. Bu durum bizi çok etkiledi ve el birliği ile çalışmaya başladık" dedi.

KAMPANYAYA DESTEK İSTEDİLER

Gamze Altay da kampanyayı daha çok kişiye duyurmak için çalışma yürüttüklerini belirterek, "Kastamonu esnafını gezerek kampanyamıza destek istedik. Kimisi bize kitap yardımı yaparken kimisi de parasal olarak destek verdi. Altın verenler bile oldu. Altınını verip, 'Bunu bozdurup oradaki öğrencilerin ihtiyacını karşılayın' dediler. Sosyal medyada da 'Onlar da okusun' başlığı altında kampanyamızı duyurduk. Sosyal medya sayesinde Kastamonu dışından da kampanyamıza destek geldi" diye konuştu.

DEVAM EDECEKLER

Kampanya kapsamında, çok sayıda malzeme topladıklarını anlatan Gamze Altay, "Kitaplar, sözlükler, kırtasiye malzemeleri, ayakkabılar, botlar, kıyafetler elimize ulaştı. Kampanyamız yıl sonuna kadar devam edecek" diye konuştu.