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Üniversitelilere 76 milyon TL burs verildi

Türkiye Burs Analiz Raporu'nun yayınladığı verilere göre, 2017 - 2018 yılları arasında üniversitede okuyan öğrencilere toplam 76 milyon lira maddi destek sağlandı.

Haber Merkezi | 23.05.2018 - 15:26..
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Üniversitelilere 76 milyon TL burs verildi

Ülkemizde burs sistemini dijitale taşıyan sosyal girişim E-Bursum Türkiye Burs Analizi Raporu’nu açıkladı. Burs ekosisteminin daha şeffaf ve bilgilendirici olması amacıyla hazırlanan raporda, Türkiye’deki 22 kurumun güncel verilerinden faydalanıldı.

Raporda, öğrencilerin cinsiyet dağılımları, şehirlerin ve üniversitelerin burs alma oranları ve dağıtılan burs miktarları gibi veriler paylaşıldı.

Üniversitelilere 76 milyon TL burs verildi

EN FAZLA  BURS İSTANBUL ÜNİVERSİTELİLERİNE

Rapora 2017-2018 eğitim yılında 22 kurumun verdiği burs miktarı 75 milyon 839 bin 520 TL oldu. Bu miktar 33 bin 887 öğrenciye dağıtılıyor. Öğrenci başına düşen aylık burs miktarı ise 351 TL.

En fazla bursu İstanbul Üniversiteliler alırken, sahip olduğu öğrenci sayısına oranla yapılan değerlendirmedeyse Boğaziçi Üniversitesi ilk sırada. Rapora göre burs verilen öğrencilerin yüzde 55’i kadın öğrenciler olurken, yüzde 45’i ise erkeklerden oluştu.

Üniversitelilere 76 milyon TL burs verildi

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