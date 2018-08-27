Üniversitelilerin bağ bozumu mesaisi

Manisa'nın dünyaca ünlü Sultaniye üzümünün hasadında mevsimlik işçi olarak çalışan üniversite öğrencileri, yaz tatilini eğitim masraflarını karşılamak için fırsat olarak değerlendiriyor.

Manisa ve ilçelerinde yaklaşık 800 bin dekarlık alanı kaplayan bağlardaki üzümlerin toplanmasına tüm hızıyla devam ediliyor.

Bölgenin en önemli geçim kaynağı olan üzümlerin ağustos sıcağı altındaki zahmetli hasadında Türkiye'nin değişik illerinden gelen mevsimlik işçilerin yanında üniversite öğrencileri de bulunuyor.

GÜNLÜK 90 LİRA YEVMİYE

Aileleri Manisa ve çevre illerde ikamet eden öğrenciler, diğer işçilerle beraber sabahın ilk ışıklarıyla bağ bozumu için işe koyuluyor.

Üzümlerin bağdan kesilmesi, sergi yerine taşınması, yaş üzümlerin potasyum ve zeytinyağlı karışıma batırılması ve serilmesi işlerinde görev alan öğrenciler, günlük 90 lira yevmiye alıyor.

Mühendis, bankacı, psikolog adayı öğrenciler, en zorlu mesleklerden olan tarım işçiliğini yakından tanıma fırsatı buluyor.

OKUL HARÇLIKLARINI ÇIKARTIYORLAR

Mühendis, bankacı, psikolog adayı öğrenciler, en zorlu mesleklerden olan tarım işçiliğini yakından tanıma fırsatı buluyor. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi öğrencisi Ahmet Arslan, bölgede yaşayan pek çok öğrenci gibi üzüm sezonunda okul harçlığını çıkarmak çalıştığını belirtti.

"YOĞUN TEMPODA ÇALIŞIYORUZ"

Ahmet Arslan, hasattaki görevinin bağdan kesilen üzümleri potasyum ve zeytinyağlı suya bandırmak olduğu belirterek, "Üzümdeki en zor işlerden bir tanesi bandırma işidir. Yoğun tempo ile çalışıyoruz. Emek vermeden bir yere gelinmiyor." dedi.

"HASAT SONUNA KADAR ÇALIŞACAĞIZ"

Dokuz Eylül Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencisi Mustafa Bayram da bağlardan kesim işçilerinin doldurduğu sepetlerin taşınması aşamasında çalıştığını aktardı.

Bağda çalışmaya alışık olduğunu vurgulayan Mustafa Bayram, "Çok çalışıyoruz ama okula başladığımızda ihtiyaçlarımızı bu parayla karşılıyoruz, verdiğimiz emeğe değdiğini hissediyoruz. Bu benim 29'uncu günüm. Hasat sonuna kadar buradayız." diye konuştu.

ÖĞRENCİLERİN HASAT ÇALIŞMASI

Necmettin Erbakan Üniversitesi Bankacılık Bölümü öğrencisi Bekir Bahadır Kılınç da oturdukları mahallede tamamı üniversitesi öğrencisi 15 arkadaşıyla üzüm hasadında çalıştıklarını kaydetti.

Okuldaki arkadaşları tatil yaparken, sıcak altında çalıştıklarını bunun da kolay olmadığını belirten Kılınç, ancak kendi masraflarını karşılamanın daha güzel bir duygu olduğunu vurguladı.

"MASRAFLARIMIZI ÜZÜMDEN ÇIKARTIYORUZ"

Bekir Bahadır Kılıç, "Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden, gıda mühendisliğinden, otomotive kadar birçok bölümde okuyan ve bu işlerde çalışan arkadaşlarım var. Yaz aylarında bu arkadaşlarımla bir araya geliyoruz ve üniversite masraflarımızı üzümden çıkarıyoruz. Okulumuzu bitirdikten sonra bugünlerimiz tatlı anı olarak kalacak." diye konuştu.



