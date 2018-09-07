Üniversitelilerin yüzde 75'i e- kayıt yaptırdı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 3-5 Eylül tarihlerinde gerçekleşen üniversitelere e-kayıt’larla ilgili verileri paylaştı.

Buna göre, yükseköğretim kurumlarında herhangi bir programa yerleşme hakkı kazanan öğrencilerin yüzde 75’i e-kayıt yoluyla işlemlerini tamamladı. E-kayıt yaptırma imkanı olan 586 bin 41 öğrenciden 439 bin 275’i e-kayıt yaptırdı. Böylece 250 milyon TL’ye yakın tasarruf sağlandı.

100 ÖĞRENCİDEN 75'İ

Bu yıl elektronik kayıt yapabilme imkânına sahip olan 586 bin 41 öğrenciden 439 bin 275’ı üniversite kaydını e-kayıt üzerinden gerçekleştirdi. E-kayıt yapma imkânına sahip olan her yüz öğrenciden 75’i üniversite kaydını e-kayıt üzerinden yaptı.

ELEKTRONİK KAYIT

Bu sene tüm devlet yükseköğretim kurumları ile birlikte elektronik kayda dâhil olan 20 vakıf yükseköğretim kurumu öğrencileri için de e-devlet kapısından elektronik kayıt olma imkânı sunuldu.

Devlet üniversitelerini kazanan öğrencilerin yüzde 79’u, vakıf üniversitelerini kazanıp e-kayıt yapma imkânına sahip olan öğrencilerden yüzde 58’i elektronik kaydı tercih etti.

Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kayda uygun görülmeyen programlar dâhil edilmedi. Elektronik kayıt ilk yerleştirmeler için gerçekleştirildi. Ek ve milli sporcu yerleştirmelerinde yerleşen öğrencilerin yerleştiği yükseköğretim kurumuna bizzat başvurmaları gerekiyor.



