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Üniversiteye iki ayrı bombalı saldırı

Nijerya'daki Maiduguri Üniversitesine düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre en az beş kişinin öldüğü bildirildi.

16.01.2017 - 13:17
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nijeryabomba

İlk bombanın üniversitedeki mescitte sabah namazı kılındığı sırada patlatıldığını kaydeden Chukwu, ikinci patlamanın üniversitenin girişinde meydana geldiğini söyledi. Chukwu, patlamalarda biri profesör en az beş kişinin yaşamını yitirdiğini, 15 kişinin yaralandığını ifade etti. Yetkililer konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapmazken saldırıların arkasında terör örgütü Boko Haram'ın olduğu iddia ediliyor.

2009'DA 17 BİNE YAKIN KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren, lideri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başlayan Boko Haram, 17 bine yakın kişinin ölümüne neden oldu. Örgüt, geçen yıldan beri eylemlerini ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'e de kaydırdı.

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