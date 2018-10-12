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Üniversiteye kayıt yaptıramayanlara başvuru imkanı

Yükseköğretim Yürütme Kurulu, 2018 YKS ek yerleştirme sonucunda kayıt yaptıramayanlara 26 Ekim'e kadar mazeretlerini belirten belgeleri ile yükseköğretim kurumlarına başvurma imkanı getirdi.

Haber Merkezi | 12.10.2018 - 08:59..
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Yükseköğretim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, kurulunun dün yaptığı toplantıda, ilgili yılın Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzlarında yayımlanan kayıt tarihlerinde kayıt yaptıramayan adayların kayıt tarihinin bitiş tarihinden itibaren 3 hafta içinde başvurması durumunda adayın mazeretinin ilgili yükseköğretim kurumunca değerlendirilmesine ve mazereti kabul edilenlerin kaydının yapılmasına karar verildiği bildirildi.

Üniversiteye kayıt yaptıramayanlara başvuru imkanı

KAYIT HAKKI

Açıklamada, "3'üncü haftanın son günü mesai bitiminden sonra başvuru yapanların başvurularının değerlendirilmeyerek kayıtlarının yapılmamasına karar verilmiştir. Bu çerçevede, 2018 YKS ek yerleştirme sonucunda kayıt yaptıramayan adayların 26 Ekim 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar mazeretlerini belirten belgeleri ile birlikte ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

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