Üniversiteye Sağlık Kuluçka Merkezi

Ankara Üniversitesi Teknokenti içerisinde, Türk Rinoloji Derneği ve Türk Kulak-Burun-Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği’nin ortaklığıyla Sağlık Kuluçka Merkezi’nin temeli atıldı.

Merkezde, 1000 metrekare kapalı alan üzerinde anatomi laboratuvarı, plastinasyon laboratuvarı, uzaktan eğitim stüdyosu ve konferans salonları bulunacak.

"CERRAHİ ALANDA FAYDA SAĞLAYACAK"

Burada, ilk etapta baş ve boyun bölgesinde çalışan tüm uzmanlık alanlarında uygulamalı ve uzaktan eğitim verilmesi hedefleniyor. Projeyle ilgili konuşan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, "Merkez tıp eğitimi içerisinde, özellikle de cerrahi alanda fayda sağlayacak. Merkez, cerrahi anatomi öğrenebilmek için anatomi malzemesinin soğuk zincirde uygun şartlarda laboratuvara nakledilmesi, süre kısıtlaması olmadan çalışma yapılabilmesi, gerekli tüm cerrahi aletlerin ve teknik donanımın hazır bulundurulması açısından büyük öneme sahip." dedi.

EĞİTİM MERKEZİ OLMA HEDEFİ

Kuluçka Merkezi Proje Yöneticisi Prof. Dr. Babür Küçük ise, "Ankara Üniversitesi Teknokent Sağlık Kuluçka Merkezi tüm üniversiteler, eğitim hastaneleri ve çeşitli sivil toplum örgütleri ve firmaların desteği ile kısa zamanda uluslararası eğitim ve öğretim merkezi haline gelecek" diye konuştu.