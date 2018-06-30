Üniversiteye yeni yüksek lisans programı

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin askeri tarih alanında disiplinlerarası lisansüstü program açma yetkisi başvurusu Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığınca olumlu bulundu.

ÇANAKKALE SAVAŞI ALANINDA UZMANLAŞMA

Başvurunun olumlu değerlendirilmesinin ardından Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde, disiplinlerarası olarak Askeri Tarih Araştırmaları Anabilim Dalına bağlı Askeri Tarih Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı açıldı.

Askeri Tarih Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı ile bilimsel araştırma yöntemlerine bağlı kalınarak, özellikle Çanakkale Savaşları ile ilgili arşiv vesikalarının okunup incelenmesi ile özgün çalışmalar yapılması hedefleniyor.

Programın temel amaçlarından biri, disiplinlerarası çerçevede lisansüstü eğitim vermek ve Çanakkale Savaşları ile ilgili uzmanlaşma becerisi gösterebilen bilim insanları yetiştirmek. Bir diğer amaç ise, çeşitli disiplinlerin yardımıyla ve desteği ile konuyu bir bütün olarak tek çatı altında toplamak.